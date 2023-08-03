انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.. ميسي يبهر الجميع بهدفين جديدين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم كبر سن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلا أنه مازال يتصدر حديث عبر صفحات السوشيال ميديا، وذلك بسبب تألقه مع فريقه الجديد إنتر ميامي وإحرازه للأهداف، حيث أحرز في مباراة فريقه ضد أورلاندو سيتي هدفين وسط حضور جماهيري كبير، وخلال هذا التقرير سنتعرف على ملخص مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي وسنشاهد أهداف ميسى.

ملخص مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، يبحثون عن ملخص مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، والتي أقيمت في الدور ال32 من بطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم.في التوقيت التالي الساعة 03:00 صباحا بتوقيت في

وشهد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، تألق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي وسط هتاف الجمهور له بسبب المهارات التي يقدمها رغم كبر سنه إلا أنه استطاع أن يخطف الأضواء إليه.

انتهت مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي بنتيجة 3-1 لصالح إنتر ميامي، حيث أحرز ميسي هدفين في المباراة، وسط تألق لفت للجميع، بناء على تصدر ميسى قائمة الترند بسبب كثرة البحث عبر محركات جوجل على أهداف ميسى أمام أورلاندو سيتي.

مصر، والساعة 03:00 صباحا بتوقيت في السعودية.

أهداف ميسى أمام أورلاندو سيتي

افتتح ميسى أهداف مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، وذلك في الدقيقة 7 من الشوط الأول، وذلك بعد أن استلم كرة عرضية على صدورة وسددها بمقصية أكثر من رائعة.

وفي الدقيقة 17 نجح اللاعب فريق أورلاندو سيتي الأوروجوياني سيزار أراوخو من إحراز هدف التعادل، لتصبح نتيجة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي 1-1، ثم عاد فريق إنتر ميامي إلى المبارة مرة أخر من ركلة جزاء سددها اللاعب الفنزويلي جوزيف مارتينيس لتصبح نتيجة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي 2-1.

وفي الدقيقة 72 من الشوط الثاني، أحرز الهدف الثالث فريق إنتر ميامي والثاني له في المباراة، حيث تابع كرة على الطائر وأسكنها الشباك بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة 72 من عمر شوط المباراة الثاني لتصبح نتيجة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي 3-1.

وخلال الفيديو، ستشاهد أهداف ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، والتي يبحث عنها الآلاف من محبي وعشاق في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، إليكم الفيديو: