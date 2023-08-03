انت الأن تتابع خبر كأس الملك سلمان للأندية 2023.. ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسدل الستار مساء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس على دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 أو ما يطلق عليها البطولة العربية.

كأس الملك سلمان:

ويشارك في بطلولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 ما يقارب 16 فريق من الأندية العربية، وفي مقدمتها النصر السعودي والهلال السعودي والشباب والزمالك والاتحاد المنتسيري و السد القطري والوداد المغربي والرجاء المغربي وغيرهم، حيث جري تقيسم هذه الفرق إلي 4 مجموعات،

نظام التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023:

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة إلي أن نظام التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 من دور المجموعات إلي ربع النهائي بنظام تأهل أول وثاني كل مجموعة.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي:

وأقيمت عدد من المباريات أمس وسوف تستكمل اليوم بمواجهة النصر والزمالك والشباب والاتحاد المنستيري، وشباب رياضي بلوزداد والكويت الكويتي والوحدة والرجاء المغربي، أما عن الفرق المتأهلة حتي الآن فهي كما يلي :

المجموعة الثالثة : السد القطري حيث تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط كما صعد أيضا الهلال السعودي بعد عصده المركز الثاني بـ 4 نقاط.

المجموعة الأولى: تأهل اتحاد جدة في المركز الأول والشرطة العراقي في المركز الثاني.

المجموعة الرابعة: تأهل في المركز الأول الوحدة الإماراتي والمركز الثاني والرجاء المغربي قبل مباراة اليوم.

مباريات دور ربع النهائي في كأس الملك سلمان للأندية 2023:

1- يلتقي السد اقطري مع الشرطة العراقي يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

2- يلتقي اتحاد جدة مع الهلال السعودي يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد م مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).