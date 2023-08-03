انت الأن تتابع خبر منافسات المرحلة الذهبيّة تنطلق الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقّع أن تنطلق الجمعة، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشّباب، منافسات الجولة الأولى من المرحلة الذهبيّة، والحادية عشرة من الدوري الأردني للمحترفات 2024/2023.

وتشهد الجولة مواجهة الأرثوذكسيّ مع الاستقلال عند السابعة مساءً، فيما يلتقي الاتحاد نظيره النصر، السّبت، في ذات التوقيت.

وأنهى فريق الاتحاد مرحلة الإياب متصدرًا ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة، متقدمًا على الأرثوذكسيّ 15، يليه عمان FC 12، ثم النصر 10، والاستقلال أخيرًا .

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبيّة، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائيّ.