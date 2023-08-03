انت الأن تتابع خبر لأول مرة: المنتخب المغربي إلى دور الـ16 لكأس العالم للسّيدات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغلب المنتخب الوطنيّ المغربيّ للسيدات (1 / صفر) على منتخب كولومبيا الخميس ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات، وبذلك تأهل للمرة الأول لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، بعد تعادل منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية (1/1)، لتخرج ألمانيا من البطولة.

وأحرزت أنيسة لحماري هدف منتخب المغرب الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول إثر متابعتها لركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك.

وبهذا حجز المنتخب المغربي مقعده في الأدوار الاقصائيّة بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا، المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد.