انت الأن تتابع خبر الرجاء يتفوّق على الوحدة الإمارات في كأس الملك سلمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائريّ ونادي الكويت الكويتيّ، فاز نادي الرجاء البيضاوي على فريق الوحدة الإماراتي (بـ1-0)، بهدفٍ سجّله زكرياء الوردي، في الدقيقة الـ26، عقب محاولة هجومية انتهت بتسديدة قوية وضعت الكرة في شباك الحارس محمد الشمسي. وذلك ضم دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية البطلة المقامة حاليًا في المملكة العربيّة السّعودية.

جدير بالذكر أن كأس الملك سلمان للأندية البطلة، التي عمد الاتحاد العربي لكرة القدم إلى تنظيمها هذا الموسم في حلة "منافسة مجمعة"، تفوق جوائزها 10 ملايين دولار، منها حصد صاحب اللقب 6 ملايين مقابل نيل الوصيف 2,5 ملايين دولار، ولكلّ فريق في دور المجموعات 100 ألف دولار.