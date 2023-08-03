يوفنتوس يضرب ريال مدريد بثلاثية

يوفنتوس يضرب ريال مدريد بثلاثيةفاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد والتي أقيمت بينهما اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم يوفنتوس بهدف في الثواني الأولى من المباراة عن طريق مويس كين، قبل أن يضيف زميله الأمريكي تيموثي ويا الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 20.

وقلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بتسجيله هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 38، لكن الصربي دوشان فلاهوفيتش قضى على آمال الريال في إدراك التعادل، بإحرازه الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان ريال مدريد قد استهل جولته الأميركية بالفوز على ميلان الإيطالي (2-3) ثم تغلب على مانشستر يونايتد (2-0) قبل أن يسقط أمام برشلونة ثم يوفنتوس.

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم 11 أغسطس الجاري، فيما يبدأ الريال مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو يوم 12 أغسطس الحالي، حيث يطمح الفريق لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح فريق برشلونة.

في المقابل، يبدأ الموسم الجديد في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس، حيث يحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي في مستهل مشواره بالدوري، الذي يتطلع للفوز به بعدما غاب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.