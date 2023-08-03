انت الأن تتابع خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة كأس العرب.. «أضبط الريسيفر الآن» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المشجعين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، من أجل الحصول على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة كأس العرب على جميع الأقمار الصناعية، حيث انتهت حتى الآن جميع الفرق من أداء مباريات الجولة الأولى والثانية من البطولة، وخلال السطور التالية سنتعرف على جميع الترددات من أجل ضبطها على الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة كأس العرب

الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، يبحثون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة كأس العرب في جميع الأقمار الصناعية، حيث أنها تقوم القناة ببث وإذاعة أحداث البطولة العربية لهذا العام 2023، وتلك البطولة التي أصبحت حديث الساعة خلال الأيام الماضية بسبب انضمام عدد كبير من نجوم أوروبا إلى الدوري السعودي، وأبرزهم كريستيانو، وماني، وبنزيما وغيرهم.

فضلاً عن بطولة كأس العرب أو بطولة الملك سلمان تقام هذا العام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 16 فريق خلال 4 مجموعات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور القادم ويتنافسوا فيما بينهم وذلك للحصول على فائز بالبطولة.

عزيزي القارئ، إليكم تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لكأس العرب 2023 على جميع الأقمار الصناعية، على النحو التالي:

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات:

التردد 12467.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/2.

الاستقطاب أفقي.

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

الاستقطاب أفقي.

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على هوت بيرد

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح 3/4.

الاستقطاب أفقي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

تقام الليلة مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية، ضمن المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية التي تضم معهما الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السابعة بتوقيت أبوظبي، إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر:

– تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

– تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.