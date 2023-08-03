كريم بنزيما ينافس سيد نيمار على صدارة هدافى البطولة العربية 2023

انت الأن تتابع خبر كريم بنزيما ينافس سيد نيمار على صدارة هدافى البطولة العربية 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بأخبار التي تخص البطولة العربية 2023، والتي تنافس فيها الكثير من الفرق العربية، حيث تعد بطولة كأس العرب للأندية باسم “كأس الملك سلمان” التي تقام في السعودية، والتي تتصدرت قائمة الترند خلال الساعات القليلة الماضية.

هدافى البطولة العربية 2023

يتسأل الآلاف من المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية والوطن العربي، عن قائمة هدافي البطولة العربية 2033، خاصة بعد أن ازدادت المنافسة بين كريم بنزيما الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة ولاعب الزمالك سيد نيمار، وخاصة وأن الزمالك يلعب اليوم أمام نادي النصر.

عزيزي القارئ، إليكم قائمة هدافى البطولة العربية 2023، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في السعودية بشأن جدول هدافي البطولة العربية:

المركز اللاعب عدد الأهداف =1 كريم بنزيما – الاتحاد 3 =1 جواو بيدرو – الوحدة 3 =1 عبد الغفور المهري – الاتحاد الليبي 3 =1 بوبكر تراوري – الاتحاد المنستيري 3 =1 طه ياسين الخنيسي – الكويت 3 =6 أنيس سلتو – أهلي طرابلس 2 =6 آلان – الوحدة 2 =6 محمد جاسم مرهون – الكويت 2 =6 سيد نيمار – الزمالك 2 =6 أحمد عبده جابر – الشباب 2 =6 إدريس المحيرصي – الاتحاد المنستيري 2 =6 عمر المالكي – النهضة العماني 2 =6 عثمان فادي – نواذيبو 2 =6 محمد المنير – أهلي طرابلس 2 =6 حمدي الطنجي – نواذيبو 2 =6 مصطفى سهد – الجيش الملكي 2 =6 عبد الرزاق المحمد – تشرين 2 =6 أرون سالم بوبندزا – الشباب 2 =6 عبد العزيز حميد المقبالي – السيب 2 =20 باولو أوتافيو – السد 1 =20 ميلينكوفيتش سافيتش – الهلال 1 =20 روبن نيفيز – الهلال 1 =20 سيف الدين بوهرة – الوداد 1 =20 كريستيانو رونالدو – النصر 1 =20 تاليسكا – النصر 1 =20 عبد الإله العمري – النصر 1 =20 أحمد بامسعود – الاتحاد 1 =20 عبدول موموني – الشرطة 1 =20 عبد العزيز سعود العليوه – النصر 1 =20 فاكوندو كروبسكي – الوحدة 1 =20 كريستيان جوانكا – الوحدة 1 =20 امين بوجوره – شباب بلوزداد 1 =20 ايفان بانيجا – الشباب 1 =20 الحسين رحيمي – الرجاء 1 =20 محمد زريدة – الرجاء 1

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة كأس العرب

عزيزي القارئ، إليكم تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لكأس العرب 2023 على جميع الأقمار الصناعية، على النحو التالي:

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات:

التردد 12467.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/2.

الاستقطاب أفقي.

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

الاستقطاب أفقي.

– تردد قناة أبوظبي الرياضية على هوت بيرد

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح 3/4.

الاستقطاب أفقي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، من أجل الحصول على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية، التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السابعة بتوقيت أبوظبي، إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنصر:

– تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

– تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.