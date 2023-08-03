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رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة النصر السعودي والزمالك ، بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما في المباراة التي اقميت علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في السعودية .

سجل أهداف مباراة النصر السعودي والزمالك ، احمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء من ضربة جزاء ، إحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع الزمالك .

وتعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء برأسيته المعهودة لتسكن شباك محمد صبحي

نجح نادي الزمالك في السيطر علي فريق النصر السعودي والإعتماد علي الهجمات المرتدة ودفاع المنطقة قبل أن يخترق كريستيانو رونالدو الدفاعات برأسيته لتخرج نتيجة مباراة النصر السعودي والزمالك بالتعادل الإيجابي

علي الجانب الأخر عاني النصر السعودي من نتيجة مباراة النصر السعودي والزمالك لصالح الأصفر في ظل عقم تهديفي كبير لاحق لاعبي النصر خلال 7 تسديدات تصدي صبحي حارس الزمالك لـ 3 منهم وخرج الباقي بعيدا عن المرمي قبل أن يحل كريستيانو رونالدو شفرات دفاع الزمالك ويسجل التعادل .

مباراة النصر السعودي والزمالك

بعد نتيجة مباراة النصر السعودي والزمالك في البطولة العربية ، يصعد نادي النصر للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط خلف فريق الشباب السعودي صاحب الصدارة حاليا حال استمرار تقدمه علي فريق الإتحاد المنستيري .

وشهدت مباراة النصر السعودي والزمالك هدفين ملغيين بداعي التسلل لكل فريق حيث سجل هدف الأبيض سيف الجزيري في الدقيقة 5 وإحتسبت تسلل وبعدها سجل تاليسكا هدف النصر واحتسب ايضا تسلل في الدقيقة 9 من عمر اللقاء

مباراة النصر السعودي والزمالك

وقبل مباراة النصر السعودي والزمالك ، كان نادي الزمالك قد حقق الفوز علي الاتحاد المنستيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد وبعدها خسر أمام الشباب السعودي بنتيجة هدف دون رد .

فيما كان النصر السعودي قد حقق الفوز علي فريق الاتحاد المنستيري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وبعدها تعادل سلبيا مع فريق الشباب السعودي .