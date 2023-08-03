انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. اتحاد جدة يتعاقد مع محمد صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نادي اتحاد جدة مفاوضات قوية مع عدد من اللاعبين المميزين حول العالم في إطار خطة الدوري السعودي لإستقطاب النجوم في كرة القدم لمنافسه الدوريات الأوروبية الكبري خلال الفترة المقبلةويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع النجم العالمي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية خصوصا بعد النجاح في إستقطاب كريم بنزيما نجم ريال مدريد ونجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي وفابينيو زميل الفرعون المصري السابق في ليفربول الإنجليزي .

اتحاد جدة يقترب من محمد صلاح

وكشف المعلق التونسي رؤوف خليف رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح صاحب الشعبية الكبيرة في مصر وانجترا وأحد أفضل اللاعبين حاليا في الدوري الإنجليزي .

وفجر رؤوف خليف مفاجأة بشأن مصير مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح حيث أكد أنه خلال الفترة المقبلة قد يرتدي مو قميص النمور خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

وأوضح خليف أن اتحاد جدة يواصل إقناع محمد صلاح بمشروع الدوري السعودي الجديد وهناك مفاوضات جارية بين الثنائي لتقريب وجهات النظر مشيرا أنه صفقة محتملة للدوري السعودي .

نجوم الكرة في السعودية

وأكد أن نسبة نجاح المفاوضات بين اتحاد جدة ومحمد صلاح غير معروفة بالنسبة له خلال الفترة الحالية ولكن التعاقد مع صفقة الفرعون ستكون خطوة رائعة من الدوري السعودي

يأتي ذلك في إطار خطة الدوري السعودي لإستقطاب أفضل العناصر الموجودة في الدوريات العالمية بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وكانتي فابينو ورياض محرز وغيرهم في ميركاتو صيفي تاريخي بالنسبة للجماهير.

ويقوي موقف نادي اتحاد جدة وجود زملاء محمد صلاح في الفريق وهم أحمد حجازي وطارق حامد

ويستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة شقيقة الهلال السعودي في دور ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت الموافق 5 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء