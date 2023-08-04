انت الأن تتابع خبر حبيب محمدوف يرفض تدريب ايلون ماسك ضد زوكربيرغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أراد الملياردير ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، أن يقوم البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، حبيب محمدوف بإعداده وتدريبه لخوض النزال المزعوم ضد مؤسس Meta مارك زوكربيرغ، لكن البطل الروسي رفض ذلك، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأعلنت وكالة تاس الروسية عن رفض محمدوف تدريب ماسك، نقلا عن مصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن أندريه جرومكوفسكي، الرئيس التنفيذي لمنظمة UFC Eurasia، شارك في تنظيم هذا النزال المزعوم.

في وقت سابق، قال دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي UFC إنه كان يساعد في تنظيم نزال بين زوكربيرغ وماسك، ولديه بالفعل فكرة عن موعد النزال المنتظر.

ونشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ، ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، بسبب ما أطلقته "ميتا" في 6 يوليو حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتزاحم "تويتر".

واتهم مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وقال ماسك أن تحدي زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما، مختتما حديثه قائلا: "أراك في الحلبة للنزال".

كما أعلن ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، بنزال في حلبة المصارعة.