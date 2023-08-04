انت الأن تتابع خبر بسبب لاعب اسرائيلي .. مستجدات قرار نادي الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، مستجدات قرار مشاركة فريق كرة القدم في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وقال الحوامدة أن مواجهة نادي الأهلي الإماراتي، والذي يضم لاعب يحمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي ومثل منتخب كيان الاحتلال، موضوع جدلي وحساس وصعب وشائك وبحاجة تفكير عميق بما يتعلق بالتطبيع.

وأشار إلى أن إدارة النادي دعت إلى اجتماع كبير يوم الأحد القادم، يضم عدد من النواب ولجنة فلسطيني النيابية وأعيان ونقباء وصحفيين وإعلاميين، إضافة إلى لجان لها علاقة بمناهضة التطبيع، من اجل التشاور والاستماع للآراء قبيل اتخاذ القرار النهائي.