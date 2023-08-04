تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسي

تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسيأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده رسميًا مع مدافع موناكو، الفرنسي، أكسيل ديساسي، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2023-24.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن من خلاله عن ضمه رسميًا المدافع ديساسي قادمًا من نادي الإمارة الفرنسية بعقد يمتد حتى عام 2029.

وقامت إدارة "البلوز" أيضًا، بنشر بيان رسمي عبر موقع النادي قائلين فيه: "يسر تشيلسي أن يؤكد توقيع الدولي الفرنسي أكسيل ديساسي من موناكو، حيث وافق قلب الدفاع على عقد مدته 6 سنوات في ستامفورد بريدج".

ولم يكشف تشيلسي التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية بريطانية أكدت أن قيمتها بلغت 45 مليون يورو، حيث يُصنَّف اللاعب ضمن أبرز قلوب الدفاع في بطولة الدوري، وبالإضافة إلى ذلك، أنه يملك القدرة على اللعب بمركز الظهير الأيمن.

وانضم ديساسي إلى موناكو في صيف 2020 من ستاد ريمس مقابل 13 مليون يورو، ولعب 129 مباراة مع نادي الإمارة، ولعب صاحب الـ25 عامًا 130 مباراة في الدوري الفرنسي خلال مسيرته، كما يملك أربع مواجهات مع منتخب فرنسا.