انت الان تتابع خبر شاهد .. نادي النصر يعود بقوة ويوجه صفعة قوية للجميع.. عبد الرزاق حمد الله موقوف لمدة سنة كاملة ونادي الاتحاد يتعرض لضربة كروية من العيار الثقيل. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد نادي النصر إشعال “الجدل” حول قضيته ضد الاتحاد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله.

قرر حمد الله البالغ من العمر 32 عامًا مغادرة النصر في نوفمبر 2021 والانضمام إلى الفريق الأول لنادي الاتحاد.

وبعد انضمامه إلى الاتحاد، قامت إدارة النادي بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب والنادي المنافس، وتلتها سلسلة من العقوبات من لجنة الاحتراف ومركز التحكيم الرياضي السعودي.

ووفقًا للمحامي الرياضي خالد الشعلان، لم يتم تنفيذ العقوبات المالية التي فرضتها لجنة الاحتراف ومركز التحكيم على الاتحاد وعبدالرزاق حمد الله حتى الآن.

وأوضح الشعلان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الاتحاد لم يسدد الغرامة المالية المفروضة عليه بقيمة 500 ألف ريال سعودي، ولم يسدد حمد الله المبلغ المالي البالغ 300 ألف ريال سعودي.

وكشف الشعلان، الذي يعتبر من المقربين من نادي النصر، أن الاتحاد وحمد الله يواجهان “عقوبات قاسية” وفقًا للمادتين 1/4/85 و2/4/85 بسبب عدم سداد الغرامات المالية المفروضة عليهما في قضية النصر حتى الآن.