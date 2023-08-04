شاهد .. عندما سألوا المهاجم هالاند أيهما أفضل محمد صلاح أم ساديو ماني؟!! فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور!!

انت الان تتابع خبر شاهد .. عندما سألوا المهاجم هالاند أيهما أفضل محمد صلاح أم ساديو ماني؟!! فأجاب... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كسر المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، الرقم التاريخي المسجل باسم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات هالاند أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بـ 38 مباراة بوصوله إلى الهدف 37 في الموسم 2022- 2023 يليه محمد صلاح بـ 32 في موسم 2017 – 2018 والأرووغوياني لويس سواريز بـ31 في 2013 – 2014 يعادله البرتغالي كرستيانو رونالدو بنفس الرصيد لموسم 2007 – 2008 والإنجليزي ألن شيرر في موسم 1995 – 1996.

وفي حوار سابق، اختار النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم خلال مسيرته الكروية القصيرة وكان في مقدمتهم جناح ليفربول، محمد صلاح.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها شبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية: "لقد لعبت مع أشرف حكيمي، رياض محرز وهما أفضل من شاركتهما نفس الفريق".

وتابع: "لعبت ضد ليفربول، كان ساديو ماني جيدًا حقًا وكذلك محمد صلاح كان مذهلًا، ولا أنسى كاليدو كوليبالي".

واختتم: "لكن أعتقد أن محمد صلاح أو ساديو ماني ربما يكونان أفضل من لعبت ضدهما".