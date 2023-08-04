وفاة رئيس نادي الوحدات السابق

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رياض - احمد صلاح - انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس نادي الوحدات السابق بهجت شهاب ، عن عمر يناهز 73 عاما .

ولد الراحل شهاب عام 1950 ولعب كرة القدم مع نادي الوحدات في الاعوام 1971- 1972-1973-1974.وصعد وقتها للدرجة الممتازة.

وهو عضو مؤسس في لجنة مخيم الوحدات واحدى وجهاء مخيم الوحدات ، و انتخب رئيساً لنادي الوحدات من عام 1994-1998و أمين سر نادي الوحدات من عام 1998-2000.



حصل نادي الوحدات في عهده على بطولة الدوري لاربع سنوات متتالية 94-95-96-97 وكاس الاردن مرتين 96/97 .

وكان الراحل عضو مجلس الاتحاد الاردني لكرة القدم (لجنة المنتخبات) أعوام 1996-1997-1998.