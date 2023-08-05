الوحدات يفوز على الأهلي وتعادل سحاب وشباب العقبة

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رياض - احمد صلاح - افتتح فريق الوحدات مشواره في دوري المحترفين لكرة القدم بالفوز على الأهلي. وفاز الوحدات الجمعة في اللقاء الذي أقيم ضمن اليوم الثاني للجولة الأولى من ذهاب الدوري بهدف دون رد سجله اللاعب بوغبا.

وتختتم الجولة السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى الحسين اربد وشباب الأردن فيما يلتقي الفيصلي والسلط في المباراة الثانية.

تعادل سحاب وشباب العقبة

تعادل سحاب وشباب العقبة بنتيجة (٢/٢)، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الاسبوع الأول من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل شباب العقبة أولاً عبر عمر اسريوه، فيما تمكن سحاب عبر محمد الرازم التعديل لتنهي الحصة الأولى بهذه النتيجة.

وعاد الرازم من جديد بالسوط الثاني ويسجل هدف التقدم لسحاب، بعدها نفذ غيث مدادحة كرة ثابتة استقرت بالشباك هدف التعديل للعقبة

وكانت نتائج الجولة الأولى:، التي بدأت أمس أسفرت عن تعادل الجليل ومعان بنتيجة (١/١)، وفوز الرمثا على مغير السرحان(٠/٢).

ويلتقي الوحدات مع الأهلي عند الساعة التاسعة والنصف هذه الليلة على ستاد عمان الدولي.

وتختتم الجولة الأولى غداً بلقائين يجمعان الحسين وضيفه شباب الاردن عند السابعة مساء على ستاد الحسن باربد، ويتقابل حامل اللقب الفيصلي والسلط عند التاسعة والنصف على ستاد عمان الدولي.