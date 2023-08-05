منتخب السلة الأردني يفوز على البرتغال

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رياض - احمد صلاح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، مساء الجمعة، الفوز على البرتغال بنتيجة ٦٩-٦١ وذلك في أولى مبارياته ببطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة والتي يُشارك فيها كذلك منتخبي أنغولا والمكسيك.



وأنتهى الربع الأول بالتعادل بنتيجة ١٨-١٨ قبل أن يتقدم المنتخب البرتغالي في الربع الثاني ويحسمه بصالحه بنتيجة ٢٥-١١.



ونجح المنتخب الوطني في فرض سيطرته بالربعين الثالث والرابع وحسمهما لصالحه بنتيجة ٢٦-١١ و١٤-٧ ليحسم المباراة لصالحه.

وكان لاعب المنتخب الوطني، أحمد الدويري، الأفضل تسجيلاً للنقاط في هذه المباراة برصيد ٢٣ نقطة.

هذا وسيلتقي منتخبنا اليوم السبت في ثاني مبارياته بالبطولة مع المنتخب الأنغولي عند الساعة الثامنة مساءً.



يذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم والتي تنطلق يوم ٢٥ أغسطس المقبل .

