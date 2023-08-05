انت الان تتابع خبر شاهد .. رسالة سرية تكشف عن محتوى صادم للعالم! مانيه يهين صلاح ويُسقط مصر بكلماته القاسية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت تقارير صحفية غربية أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني قد قررت فسخ عقد النجم السنغالي ساديو ماني، بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول منه.

وقد تصدر هاشتاق #طرد_ساديو_ماني من بايرن ميونخ التريند بعد أن قام ماني بضرب زميله في الفريق ليروي ساني في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي. ووفقًا للصحفي فلوريان بليتينبورغ، فإن أيام ماني في بايرن ميونخ معدودة، حيث ينوي النادي التخلص منه في الصيف المقبل. ويرى المدير الفني للفريق، توماس توخيل، أن ماني لا يناسب أسلوب لعب الفريق البافاري حاليًا.

وترى إدارة النادي أنها اتخذت القرار الصحيح في التعاقد مع ماني، خاصةً وأنه يتقاضى راتبًا سنويًا يزيد عن 20 مليون يورو ولكنه لم يقدم الأداء المطلوب. ومن المتوقع أن يحاول ماني العودة إلى ليفربول، ولكن هذا يبدو مستحيلاً بسبب عمره واللاعبين المتواجدين في خط هجوم الفريق.

في حال عدم نجاح سعي ماني، البالغ من العمر 31 عامًا، للعودة إلى ليفربول، فإنه يفضل الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. عقده الحالي مع البايرن سيستمر حتى عام 2025، مما يعني أن النادي سيدفع ما يقرب من 40 مليون يورو خلال العامين المقبلين في حال استمرار اللاعب السنغالي مع الفريق.