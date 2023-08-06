انت الأن تتابع خبر بعد سيد عبد الحفيظ وأحمد ابو عبلة .. غربلة في الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن ليس فقط سيد عبد الحفيظ هو من سيفقد منصبه في النادي الأهلي، فأكثر من عضو في الجهاز الفني للفريق الأـول لكرة القدم بالنادي، أصبح مهدد بترك منصبه في النادي.وكان مجلس إدارة الأهلي قد وجه الشكر لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتم تعيين خالد بيبو بدلا منه.

كما وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

رحيل أعضاء الجهاز الفني بالأهلي

تقارير أكدت أن باستثناء مارسيل كولر، فكل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري في الأهلي تحت التقييم في الوقت الحالي واحتمالات رحيل أي فرد محل دراسة.

التقارير تحدثت أيضاً عن بديل سامي قمصان وميشيل يانكون في الجهاز الفني للفريق الأحمر.

رد مترجم كولر

لكن خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قام بتوجيه رسالة خاصة إلى الجماهير الحمراء بعد الشائعات المنتشرة الخاصة برحيل أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي بالقلعة الحمراء.

الجوادي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “من أفضل ما قاله كولر (أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد)”.

وأضاف المترجم الخاص بكولر: “كنت فرحان أوي بموسم تاريخي أسطوري وكنت ناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي، لأجدني مضطرا أن أصرخ.. لو سمحتم بطلوا شائعات وجري وراء أخباء كلها كذب”.

واختتم المترجم منشوره بقوله :”كل 5 دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي، بطلوووووووا شائعات ونشر شائعات كاذبة، توقفوا عن التنكيد على نفسكم لو سمحتم”.