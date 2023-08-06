انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم.. كأس الدرع الخيرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينطلق اليوم الثلاثاء موسك 2023/2024 في الكرة الإنجليزية، بمواجهة تجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال على لقب كأس الدرع الخيرية.مباراة مانشستر سيتي وآرسنال على لقب كأس الدرع الخيرية، ستقام على أرضية ستاد “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية لندن.

ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الدرع الخيرية، بعد أن تغلب على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

مانشستر سيتي حقق الثلاثية في الموسم الماشي بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بينما آرسنال يخوض مباراة كأس الدرع الخيرية، بصفته وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك آرسنال 16 لقب في كأس الدره الخيرية، أخرهم عام 2020، بينما مانشستر سيتي حقق اللقب في 6 مرات سابقة كان أخرهم عام 2019.

سيتي سيواجه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، بينما سيلتقي آرسنال يوم السبت مع نوتينجهام فورست.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع لمقابلة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.

القيمة السوقية للفريقين

القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتى تصل ‘لى 1.24 مليار يورو حيث يتصدر قائمة أغلى الأندية فى العالم خلال الوقت الحالى متفوقا على أرسنال صاحب المركز الثانى بقيمة 1.20 مليار يورو، لتقترب القيمة الإجمالية لقمة الدرع الخيرية من حاجز الـ2.50 مليار يورو.