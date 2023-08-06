انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة السد ضد الشرطة .. فوز برباعية للعراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة السد ضد الشرطة، بفوز فريق الشرطة العراقي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في دور ربع نهائي البطولة العربية للأنديةوحسمت مباراة السد ضد الشرطة، تأهل الفريق العراقي إلي دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

السد ضد الشرطة

وشهدت مباراة السد ضد الشرطة 6 أهداف مما يؤكد أنها مباراة مثيرة وغزيرة الأهداف حيث سجل لفريق الشرطة العراقي كلا من أمير صباح في الدقيقة 32 وأسو رستم من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وأحمد فرحان في الدقيقة 70 وعاد اسو رستم لتسجيل هدفه الثاني والرابع للشرطة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء فيما سجل لـ السد القطري أكرم حسن عفيف هدفين الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 24 والثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة

وبعد مباراة السد ضد الشرطة، تأهل الشرطة بشكل رسمي الي دور نصف النهائي ليواجه الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي والمقرر إقامتها غدا في دور ربع النهائي في تمام الساعة التاسعة مساء.

أرقام مباراة السد ضد الشرطة

مباراة السد ضد الشرطة بدأت بشكل مثير وكانت مليئة بالفرصة الخطيرة علي مرمي الفريقين ، وأضاع الشرطة هدف محقق مع بداية المباراة بتسديده لـ أحمد يحيي نجح حارس السد في التصدي لها وتابعها نيانج برأسية زلكن ضاعت بغرابة

وحاول السد مباغتت الشرطة بكرة عرضية أضاعها بلاتا برأسية بعيدة عن المرمي في الدقيقة الرابعة

ووصل عدد كرات السد ضد الشرطة الضائعة إلي 12 فرصة فقط 5 كرات كانوا بين الثلاث خشبات فيما سدد الفريق العراقي 17 كرة منهم 10 كرات في المرمي وجاء منهم أربعة أهداف

أمام عن الاستحواذ في مباراة السد ضد الشرطة فكان لصالح الفريق القطري بنسبة 64 % مقابل 36 % لصالح الشرطة .