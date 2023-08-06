موعد مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023 .. إليكم ترددات القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأحد 6 أغسطس الجاري، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، نظيره الرجاء المغربي في البطولة العربية المقامة بالفترة الحالية في المملكة العربية السعودية.

النصر والرجاء:

وتحتضن أرضية ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة النصر والرجاء في ربع نهائي بطولة كأس المسلك سلمان للأندية 2023، ولذلك بعد أن تأهل العالمي وصيفاً للمجموعة الثالثة بعد تعادله مع الزمالك بهدف لكل منهما، فيما وصل بطل المغرب إلي هذا الدور بعد أن حصد المركز الأول في مجموعته.

موعد مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023:

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء :

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية وهي قنوات SSC وبالتحديد قناةSSC1 HD وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

معلق مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023:

أسندت مجموعة قنوات SSC السعودية، التعليق على هذه المباراة إلي المعلق فهد العتيبي وأحمد النفيسة

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء :

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

حجز تذاكر مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية :

1- يتمثل في الخطوة الأولي أني قوم الراغب في حضور المباراة الدخول إلي موقع تكت مكس عن طريق الضغط هنا.

2- في ثاني الخطوات يقوم بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به حتي يتم الدخول إلي حسابه

3- في هذه الخطوة يقوم اختيار نوع التذكرة والدرجة التي ترغب في حجزها.

4- يقوم المشجع بدفع ثمن التذكرة بطريقة إليكتروني