انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 .. طلع تحويشة العمر علشان الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جامعة الزقازيق الأهلية في محافظة الشرقية ،عن مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، التي سوف يبدأ في شهر أكتوبر القادم

جامعة الزقازيق الأهلية 2024:

وانطلقت الدراسة في جامعة الزقازيق الأهلية العام الدارسي الماضية والواقعة في مدينة العاشر من رمضان حيث أنه تم إنشاءها ضمن عدد من المجامعات الأهلية التي تدعمها الدولة، والتي تتميز بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للأساليب العملية الحديثة

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024:

وحددت جامعة الزقازيق الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد، والتي سوف نقوم بالكشف عنها

1- وصلت مصاريف الطب البشري في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 110 ألف جنيه.

2- وصلت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 100 ألف جنيه

3- وصلت مصاريف كلية الصيدلة في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 80 ألف جنيه

4- وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 60 ألف جنيه

5- وصلت مصاريف كلية لحاسبات والمعلومات في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 50 ألف جنيه

6- تبلغ مصاريف كلية التمريض في جامعة الزقازيق الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 40 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الزقازيق الأهلية 2024:

وحدد جامعة بدر مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

شروط الالتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية 2024:

1- أن يكون الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة سواء كان شعبة علمي علوم، أو شعبة علمي رياضة، أو الشعبة الأدبية.

2- عملية التقديم موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة المعلنة من بداية من صباح يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري