الرياضة

تغيير على مباراة الفيصلي والعربي بدوري الناشئين

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر تغيير على مباراة الفيصلي والعربي بدوري الناشئين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قرر اتحاد كرة القدم ، الأحد ، تغيير مكان انعقاد  مباراة العربي والفيصلي ، بسبب عدم جاهزية الملعب المقرر عقد المباراة عليه. 

وكان من المقرر عقد مباراة تجمع النادي العربي والفيصلي ضمن دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة ، صباح الأحد على ملعب الحيب والعربي، إلا أن اتحاد كرة القدم نقل مكان عقد المباراة وزمانها ، لتقام الأحد عند الساعة 7:30 مساء على ملعب جرش.
وجاء التعديل لعدم جاهزية ملعب الحسين والعربي لاستقبال المباريات.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا