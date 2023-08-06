انت الأن تتابع خبر تغيير على مباراة الفيصلي والعربي بدوري الناشئين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر اتحاد كرة القدم ، الأحد ، تغيير مكان انعقاد مباراة العربي والفيصلي ، بسبب عدم جاهزية الملعب المقرر عقد المباراة عليه.

وكان من المقرر عقد مباراة تجمع النادي العربي والفيصلي ضمن دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة ، صباح الأحد على ملعب الحيب والعربي، إلا أن اتحاد كرة القدم نقل مكان عقد المباراة وزمانها ، لتقام الأحد عند الساعة 7:30 مساء على ملعب جرش.

وجاء التعديل لعدم جاهزية ملعب الحسين والعربي لاستقبال المباريات.