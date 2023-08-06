انت الأن تتابع خبر الأردن يُشارك في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو ٢٠٢ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية عن البعثة المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة المقبلة من ٢٣ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر.



وتترأس الأميرة سارة بنت الفيصل البعثة الأردنية في دورة (هانغتشو ٢٠٢٢) والتي تتكون من ٨٩ لاعبا ولاعبة يُمثلون ١٦ رياضة.



وتضم قائمة الرياضات المشاركة : السباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال.



من جانبها أشادت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا نظمي السعيد، بالجهود التي تبذلها منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية بالتحضيرات المكثفة والسعي الجاد من أجل تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة وتحقيق النتائج المتقدمة والتي تعكس تطور الرياضة الأردنية.



وأكدت "السعيد" أن هذه الدورة - المؤجلة منذ عام - تحظى باهتمام كبير من اللجنة الأولمبية الأردنية فهي تعد واحدة من أكبر الدورات الرياضية من حيث أعداد المشاركين وقوة المنافسة إلى جانب كونها بوابة للتأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل في عدد من الرياضات.



وأضافت السعيد:" دورة الألعاب الآسيوية هي من أقوى وأهم الدورات الرياضية وهذا يُضاعف المسؤولية على منتخباتنا الوطنية من أجل الظهور بالأداء الذي يليق بها. نتطلع إلى تحقيق الإنجاز والتفوق ونحن على ثقة كاملة بأبطالنا وبطلاتنا".