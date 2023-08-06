باريس يرفض عرضاً سعودياً للتعاقد مع فيراتي

باريس يرفض عرضاً سعودياً للتعاقد مع فيراتيكشف الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رفض عرضًا مبدئيًا قدمه الهلال السعودي لضم، ماركو فيراتي، نجم الفريق، في الميركاتو الحالي.

وكتب شيرا عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم: إن “الهلال عرض على سان جيرمان شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي طلب مبلغًا بين 60 إلى 70 مليون يورو للموافقة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن فيراتي غاضب من الإسباني لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، بسبب طريقة إدارته لسوق انتقالات الفريق، لهذا السبب قرر الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي عقد مناقشات طارئة، وحل الأزمة بين فيراتي وإنريكي، لذا تراجع اللاعب الإيطالي عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.