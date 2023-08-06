انت الأن تتابع خبر غادَرَ نادي الرجاء المغربيّ، كأسَ الملك سَلْمان للأندية البطلة، الأحد، عقب خسارته في دور ربع النهائي أمام نادي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - النصر السعودي، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، بنتيجة (3-1).

وتلقى الفريق المغربي الهدف الأول في الدقيقة 19، من تسديدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم أضاف سلطان الغنام هدفًا ثانيًا، في الدقيقة 29، بتسديدة أخرى هزت شباك الحارس أنس الزنيتي، ثمّ في الدقيقة 38، جاء الهدف الثالث من خلال ضربة رأسيّة للاعب الإيفواري سيكو فوفانا، ثم تأتّى الهدف الأول لنادي الرجاء بكرة مررها محمد زريدة، في الدقيقة 41، ووضعها المدافع السعودي عبد الله موسى بالخطأ في شباك حارسه نواف العقيدي.النصر السعوديّ يخرج الرجاء المغربي من كأس الملك سلمان