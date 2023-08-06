أرسنال يتوّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي
توج فريق أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه، بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت مساء الأحد على ملعب ويمبلي.
تقدم مانشستر سيتي بهدف كول بالمير في الدقيقة 77، وتعادل أرسنال عن طريق تروسارد في الثواني الأخيرة، ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح فاز أرسنال بنتيجة 4-1.
وتجمع مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بطل الدوري وبطل الكأس في افتتاح كل موسم رياضي، ونظرا لتتويج فريق مانشستر سيتي بألقاب الموسم الماضي، شارك أرسنال بوصفه ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويعد اللقب هو الأول للمدرب مايكل أرتيتا مع أرسنال الذي يعود للتتويج بعد ثلاثة مواسم حيث فاز بالدرع في موسم 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يتوّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.