أرسنال يتوّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي

أرسنال يتوّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزيتوج فريق أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه، بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت مساء الأحد على ملعب ويمبلي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف كول بالمير في الدقيقة 77، وتعادل أرسنال عن طريق تروسارد في الثواني الأخيرة، ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز أرسنال بنتيجة 4-1.

وتجمع مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بطل الدوري وبطل الكأس في افتتاح كل موسم رياضي، ونظرا لتتويج فريق مانشستر سيتي بألقاب الموسم الماضي، شارك أرسنال بوصفه ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويعد اللقب هو الأول للمدرب مايكل أرتيتا مع أرسنال الذي يعود للتتويج بعد ثلاثة مواسم حيث فاز بالدرع في موسم 2020.