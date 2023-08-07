انت الأن تتابع خبر تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح .. راتب خيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول رد فعل من نادي الاتحاد السعودي، على خروجه من دور ربع نهائي البطولة العربية، تقدم النادي بعرض خيالي لضم النجم المصري محمد صلاح لصفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية.صحيفة الرياضية السعودية، كشفت عن رغبة نادي الاتحاد السعودي، في ضم صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية على يد مواطنه وغريمه الهلال.

مفاوضات الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

الصحيفة أكدت أنه يوجد مفاوضات جادة بين إدارة العميد ونظيرتها في نادي ليفربول، لضم النجم المصري العالمي محمد صلاح.

العرض السعودي لضم النجم الأسطوري للكرة المصرية، يبلغ قيمته 180 مليون يورو لمدة موسمين كراتب لصلاح، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

وأشارت التقارير أن في حال فشل العميد في استقطاب صلاح، فأن الأنظار ستتجه نحو النجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

محمد صلاح كان قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي ويرتبط بتعاقد مع الريدز لمدة موسمين مقبلين.

صلاح خاض 305 مباراة مع ليفربول منذ انضمانه إلى الفريق وسجل 186 هدفا وصنع 79 آخرين.

صفقات الاتحاد صيف 2023

وانضم لصفوف النمور هذا الصيف، كل من البرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو بجانب النجاح في ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

الاتحاد السعودي يمتلك أيضاُ في خانة الأجانب كلا من الثلاثي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي وايجور كورنادو.

وأشارت تقارير أن النادي اقترب من توقيع مخالصة مالية مع لاعب الوسط المصري طارق حامد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ويستهدف ضم قلب دفاع أجنبي في الصيف الجاري.