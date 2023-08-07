انت الأن تتابع خبر صفقات الهلال السعودي.. جواو فيليكس يقترب من الموج الأزرق ومفاوضات مكثفة لضم أوسيمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب جواو فيليكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد، من أن يكون أحدث صفقات الهلال السعودي في صيف 2023، بعد أن وافق اللاعب على الانضمام لقلعة الزعيم في الميركاتو الصيفي.جواو فيليكس الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الجاري ويمتد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027، وافق على الانضمام لصفوف الهلال السعودي.

جواو فيليكس وصفقات الهلال السعودي الجديدة

صحيفة الرياضية السعودية، قالت أن جواو فيليكس أقترب أن يكون أحدث صفقات الهلال السعودي.

عرض الهلال لجواو فيليكس براتب يصل إلى 40 مليون يورو لمدة سنة، حيث أوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن اللاعب البرتغالي لاعب نادي أتلتيكو مدريد، منح الهلال موافقته النهائية للانتقال إلى صفوف الزعيم، وأبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بهذا الأمر.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، كتب عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن الهلال يقترب بالفعل من فيليكس، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

أولوية فيلكيس هي الانتقال إلى برشلونة والبقاء في أوروبا، ولكن حتى الآن لم يتلق أي عروض سوى من الهلال فقط.

كان المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، قد أكد خلال تصريحات صحفية، على أن فريقه يسعى للتعاقد مع 2 مهاجمين خلال الوقت الحالي.

صفقات الهلال السعودي الجديدة

يرغب النادي السعودي في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أو وفي حال فشل الصفقة، سيعود الهلال لمفاوضة الصربي ألكساندري ميتروفيتش، لاعب فولهام.