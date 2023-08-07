انت الأن تتابع خبر مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ دوره انتهى بعد رحيلي عن الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتوجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

مرتضى منصور قال في مقطع مصور، عبر قناته في موقع “يوتيوب”، أن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه في النادي الأهلي، بسبب أنه لم يصبح له أي دور بعد رحيله عن رئاسة نادي الزمالك.

تعليق مرتضى منصور على رحيل سيد عبد الحفيظ

وشدد منصور على أن وجود عبد الحفيظ في الأهلي كان لاستفزازه فيقوم هو بالرد على استفزازات مدير الكرة الأحمر.

وأكد مرتضى أن برحيله عن نادي الزمالك تمت إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي.

وعن رحيله عن نادي الزمالك، أوضح مرتضى منصور بقوله :”انا من يصنع المنصب وليس المنصب من يصنعني! مع احترامي لنادي الزمالك لكن انا ارفع سماعة التليفون لأي أحد اقول له أنا مرتضي منصور ينفذ فورًا ،وتنازلت عن الكرسى لصالح الكيان”.

ووجه مرتضى رسالة لكل من حازم إمام، فاروق جعفر ومحمود شيكابالا نجوم القلعة البيضاء، بالذهاب للمدوح عباس رئيس النادي الأسبق لحثه على رفع الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

مرتضى منصور وخزينة الزمالك

وشدد رئيس الزمالك المعزول قضائياً، أنه يرحل عن النادي وفي حسابات النادي 100 مليون جنيه، بخلاف مستحقات النادي من عائد البث والشركة الراعية، وقيمة غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي.

وعن هزيمة فريقه في البطولة العربية للأندية أمام النصر السعودي، قال منصور :” يكفي أوسوريو فخرا هو وفريق الزمالك إن النجم البرتغالي رونالدو الذي ثمن قميصه بثمن كل فرق الكرة في مصر ، رقص وفرح لما اتعادل مع الزمالك وقال ايه الفريق والجمهور العظيم ده”.

وعن استقالة مجلس إدار الزمالك، رد مرتضى :” بقول لأعضاء مجلس الإدارة اوعى حد يستقيل على مسؤوليتي.. الدولة مش عايزة تحل مجلس الإدارة لأن شايفة إن ده مجلس شرعي واستقرار للنادي بس بعض الزملكاوية عايزين للأسف”.