موعد مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية .. رابط حجز التذاكر

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رياض - احمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداه اليوم لأثنين الموافق 7 أغسطس الجاري لمواجهة نظيره الشباب السعودي في البطولة العربية.

الهلال والشباب:

ويلتقي الهلال والشباب في موقعة سعودية بنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك بعد تمكن العميد السعودي من الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد يوم السبت الماضي على نظيره اتحاد جدة وأحرز الأهداف كلا من سيرجي سافيتش في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول ثم سجل سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة والأربعين من نفس الشوط واختتمت الثلاثية عن طريق مالكوم أوليفيرا في الدقيقة الحادية والسبعين من عمر المباراة، بينما وصل الشباب السعودي إلي هذا الدور بعد الفوز على الوحدة الإماراتي براكلات الجزاء بنتيجة 5-4.

موعد مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية:

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري على ملعب استاد الملك فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب :

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية وهي قنوات SSC وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب :

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

ربط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب :

1- الدخول إلي موقع تكت مكس عن طريق الضغط هنا.

2- القيام بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة اسم المستخدمة وكلمة السر.

3- اختار نوع التذكرة والدرجة التي ترغب في حجزها.

4- إتمام إجراءات السداد أونلاين.