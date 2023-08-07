تنظيم دورة الحكام المستجدين للطلبة في هذه الجامعات

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رياض - احمد صلاح - بهدف رفع الثقافة التحكيمية عند الحكام، وتوضيح التعديلات التي تم اجرائها على اللعبة، نظم اتحاد كرة اليد دورة الحكام المستجدين لطلبة جامعتي الهاشمية وجدارا.

واشتملت الدورة التي حاضر فيها رئيس لجنة الحكام معتصم هاني، والحكمان الدوليان أكرم الزيات وياسر عواد، على العديد من المحاور لا سيما تعديلات طرأت على قانون اللعبة.

وسلم رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي في ختام الدورة، الشهادات إلى المشاركين، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم التحكيمي.