انت الأن تتابع خبر هذا ما قاله اللاعب اسماعيل مطر عن الاندية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نجم الكرة الاماراتية اسماعيل مطر ان الاندية السعودية بدأت تعطي ثمار جهودها الكبيرة والمضنية في استقطاب ابطال العالم .

وكشف اسماعيل مطر ان التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها الأندية السعودية مبشّرة بالخير مشيرًا إلى أن الأهم هو نوعية أولئك النجوم، وضرب مثال بالبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، وقال إن حضور مثل هذا النجم مفيد للجميع سواء للجماهير أو اللاعبين.

وبين مطر: الانتدابات السعودية ستكون مفيدة، وعلى العموم لكل عمل إيجابيات وسلبيات، لكن الإيجابيات هنا تطغى على السلبيات.

ونوّه النجم الإماراتي بأن ما يقدمه رونالدو في مباريات النصر من تفانٍ يؤكد أنه مدرك لانضمامه إلى نادٍ كبير. وهو أضاف وسيضيف المزيد إلى جانب النجوم الجدد في الدوري السعودي.

وقال : في مباراة الرجاء كان النصر متقدمًا بنتيجة 1/3، ومع ذلك رأينا رونالدو كيف ينطلق إلى الكرة بعد ملاحظته خطأ في إمساكها من قبل حارس الفريق الخصم»، مضيفًا: «هناك لاعبين أجانب قدموا إلى المنطقة لم نرهم يفعلون هذا الشيء.والأسماء التي نسمع بها سواء الموجودة أو القادمة ستفيد الدوري السعودي بلا شك»، مواصلًا: «التعاقدات السعودية ستشد الانتباه على مستوى المنطقة العربية. أحيانًا الناس ترى ما الذي تفعل كي تحذو حذوك، وعمومًا أي عمل يحتاج إلى وقت».

وفي اجابته على سؤال حول ميوله على مستوى الأندية السعودية، قال اسماعيل مطر: الإجابة هنا قد تجلب لي المشاكل.. عمومًا أنا من محبي جيل سالم سرور وعبد الرحمن الرومي وفؤاد أنور، وأنا منذ ذلك الزمان أحببت نادي الشباب». وواصل: «يأتي بعدهم جيل نور ورضا تكر. وإذا كنت من محبي كرة القدم فبلا شك راح تحب يوسف الثنيان وبقية النجوم الذين يجبرونك على متابعتهم.



اللاعب إسماعيل مطر في سطور



اسماعيل مطر من مواليد يوم 7 أبريل 1983، أي يبلغ من العمر 40 عام، وهو لاعب كرة قدم إماراتي، يلعب كلاعب خط وسط مهاجم، أو أيضا يلعب كمهاجم لنادي الوحدة الإماراتي.

وحصل اللاعب على الكرة الذهبية في بطولة العالم للشباب 2003، كما إنه قد تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، وقاد فريق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للفوز بأول لقب لها على الإطلاق والذي أقيم في دولة أبو ظبي عام 2007.

وتوفي والده في 2 يناير 2009، ولم يشارك مع المنتخب الوطني في كأس الخليج العربي التاسع عشر في عمان الذي أقيم في هذا التوقيت، أما عن راتب اللاعب اسماعيل مطر، رأس الهجوم في نادي الوحدة، فقد جاء لأخر موسم له بمبلغ وقدره عشرين مليون درهم إماراتي.

حيث سجل إسماعيل مطر في تلك المباراة، 5 أهداف في 5 مباريات وحصل على لقب أفضل هداف في بطولة العالم للشباب عام 2003.

وحصل على الكرة الذهبية في كأس الشباب تحت سن العشرين سنة وذلك في عام 2003، وحقق اللاعب لدولة الإمارات كأس الخليج بقيادته لفريقه في عام 2007، وهو يعتبر خامس هداف في تاريخ الإمارات برص 56 هدفا.

تم إطلاق لقب الفتى الذهبي عليه، وهو يعتبر المهاجم في ناديه وصانع الأهداف، وتمكن ايضا التسديد للكرة بالرجلين اليمنى واليسرى، ولعب اللاعب إسماعيل مطر 109 لعبة دولية، وسجل فيها 32 هدفا.

