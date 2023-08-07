الشارع الرياضي الأردني يترقب حدثا عظيما

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رياض - احمد صلاح - يترقب الشارع الرياضي الأردني، متابعة المشاركة المنتظرة للمنتخب الوطني لكرة السلة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم 25 الشهر الحالي في الفلبين واليابان وأندونيسيا، وسط أمنيات كبيرة بتحقيق المزيد من الانجازات في هذه اللعبة التي يعشقها الاردنيون.

يذكر أن المنتخب الوطني للسلة إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، حيث يستعد للمشاركة في المنافسات التي تقام الشهر الحالي، فيما لم يسبق لمنتخب كرة القدم أن تأهل إلى المونديال، بانتظار التصفيات المقبلة المؤهلة لمونديال 2026.

وأبدى الجمهور الأردني اعتزازه وفخره بتواجد منتخب السلة في كأس العالم للمرة الثالثة، متمنين له التوفيق في البطولة، مع تفاؤل بقدرة منتخب كرة القدم على تحقيق حلم الوصول للمونديال كمنتخب السلة، خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كاس العالم إلى 48 منتخبا بدلا من 32، ما يعزز من فرص منتخبنا لبلوغ المونديال.

وقال عضو مجلس إدارة نادي عجلون وسام الصمادي، إن كرة السلة تشكل دائما الفخر للرياضة الأردنية بتأهلها للمونديال للمرة الثالثة، مشيرا إلى أن الشارع الرياضي يترقب مباريات المنتخب في كاس العالم، خاصة مباراة الأردن والولايات المتحدة الأميركية .

وأضاف "فخورون بمنتخب السلة وإنجازاته، ونتطلع لإنجاز منتخب الكرة خلال التصفيات التي تنطلق خلال شهر تشرين الثاني المقبل، لافتا إلى أن الكرة الأردنية تضم حاليا جيلا من اللاعبين قادر على تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم.

أما مدرب حراس المرمى محمد مفلح، فقد أشار إلى البدء في التحضيرات لمتابعة مباريات منتخبنا لكرة السلة في المونديال، حيث التجمعات الشبابية والعائلية لمتابعة المباريات القوية.

وقال مفلح "نتطلع الآن إلى منتخب كرة القدم للوصول إلى المونديال"، مشيرا إلى أن التصفيات باتت على الأبواب ولا بد للمنتخب أن يعد نفسه بشكل يؤهله للوصول إلى كأس العالم.

المدرب الوطني لكرة القدم بلال اللحام، عبر عن فخره بإنجازات كرة السلة، لافتا إلى أنه سيتابع مباريات المنتخب في كأس العالم المقبلة.

وتابع "نعتز بإنجازات السلة، ولكننا نتطلع لإنجاز مماثل في كرة القدم، واعتقد أن الشارع الرياضي متفائل حاليا بقدرة منتخب النشامى على بلوغ مونديال 2026".