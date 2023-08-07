كيف تحول كريستيانو رونالدو لمتسول قبل النجومية؟.. (القصة الكاملة)

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رياض - احمد صلاح - دائما ما يتصدر كريستيانو رونالدو المشهد سواء بسبب مهاراته داخل المستطيل الأخضر أو خارجها، لكن الكثير لم يعرف كيف بدأ رونالدو مشواره الكروي حتى أصبح الآن أسطورة من أساطير كرة القدم العالمية، لذلك ازدادت التسائل عن كيف تحول كريستيانو رونالدو لمتسول قبل النجومية؟.

مشوار كريستيانو رونالدو الكروي

بعد أت تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو التريند خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد مشاركته الإيجابية مع فريقه الجديد النصر السعودي، الكثير يبحث عن قصة حياة كريستيانو رونالدو بعد أن كان متسول في بداية مشواره الكروي حتى أصبح أسطورة عالمية.

كيف تحول كريستيانو رونالدو لمتسول قبل النجومية؟

يتسأل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، عن كيف تحول كريستيانو رونالدو لمتسول قبل النجومية؟، حيث ولد رونالدو عام 1985 وخرج من أسرة فقيرة للغاية حيث أن والدته كانت تعمل خادمة وأحيانًا بائعة من أجل مساعدة زوجها جوزيه دينيس أفيرو، الذي كان عامل غرف خلع ملابس في نادي أندورينها، حيث بدأ نجله ممارسة كرة القدم فيه بسن الثامنة.

وخلال تلك ظهرت موهبته الكروية حيث انضم إلى أكاديمية الشباب لنادي سبورتنج لشبونة، حيث أنه انتقل إلى للأكاديمية لتطوير مهاراته كلاعب محترف وذلك في عام 12 سنة.

بدأت قصة معاناة كريستيانو عندما ابتعد عن أسرته التي كانت تقيم في جزيرة ماديرا، وتحول رونالدو إلى متسول للحصول على طعام شهي.

يقول كريستيانو رونالدو أنه كان يشعر بالجوع ليلا وقت ما انضم إلى الأكاديمية لتطوير مهاراته، حيث كان بجواره مطعم ماكدونالدز بجوار الملعب، قائلاً: “كنا نذهب دائما إلى الباب الخلفي ونقرع الباب.. ونقول للعاملات فيه: هل يوجد أي برجر متبقي لديكم؟.. كنا نحصل على الطعام المتبقي من إدنا إحدى العاملات وفتاتين معها.. إنهن لا يصدقن. لم أجد الفتيات مرة أخرى”.

وزاد: “لقد تحدثت مع بعض الأشخاص في البرتغال لمحاولة العثور على الفتيات، لكن مطعم ماكدونالدز أغلق. لكن إذا كانت هذه المقابلة ستساعدني في الوصول إليهن فسأكون سعيدا جدا”.