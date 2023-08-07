انت الأن تتابع خبر برعاية كولر.. الأهلي يفاوض لاعب مصري في الدوري الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى أشرف، لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، لحسم انتقاله لصفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية الجارية.مفاوضات الأهلي مع اللاعب شهدت الحديث حول الراتب ومدة التعاقد وتسهيلات العودة إلى أوروبا حال وصول عروض مرضية للطرفين.

مارسيل كولر يفاوض مصطفى أشرف

مارسيل كولر، شاهد اللاعب في 20 دقيقة من ودية المنتخب الأولمبي ضد السودان، في مارس الماضي، اللي شارك فيها اللاعب وأطلع على أرقام اللاعب وسأل عنه في ألمانيا ومقتنع بإمكانياته.

مفاوضات الأهلي مع مصطفى أشرف بدأت في 5 يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية لخوض مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

مدرب الأهلي طلب من مصطفى أشرف الانضمام لمعسكر الفريق في الإسكندرية لخوض مران مع الفريق ومن بعدها يتم إنهاء كافة الأمور.

لكن مصطفى أشرف قد انتهت وقتها إجازته وكان مرتبط بفترة استعداد مع فريقه بروسيا مونشنجلادباخ، ولم ينضم لمعسكر الأهلي.

وكشفت تقارير أن كولر يخوض المفاوضات بنفسه مع مصطفى أشرف لأن الثنائي يجيد التحدث بالألمانية وبمساعدة خالد الجوادي مترجم مدرب الأهلي.

مصطفى أشرف يبلغ من العمر 18 عام ويملك الجنسية الألمانية، بالإضافة لجنسيته المصرية ولعب في منتخب ألمانيا للناشئين.

وسبق لمصطفى أن خاض مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب المصري تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022.

مصطفى يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

صفقات الأهلي الجديدة

ونجح الأهلي في ضم كل من إمام عاشور من فريق ميتلاند الدنماركي، وكذلك المغربي رضا سليم من فريق الجيش الملكي المغربي.

وهناك تعثر في صفقة المهاجم بعد فشل ضم البرازيلي جيستافو سوزا من الدوري الكوري الجنوبي.