انت الأن تتابع خبر الأهلي ينتصر.. قرار جديد من الفيفا يحسم مصير غرامة كهربا لصالح الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم search فيفا منح محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مهلة جديدة لسداد الغرامه الموقعة عليه لصالح نادي الزمالكوتبلغ قيمة غرامه كهربا لصالح نادي الزمالك مليوني دولار لصالح نادي الزمالك بعد انتقاله غير المشروع للنادي الأهلي.

مهلة جديدة لـ غرامة كهربا

وتأتي المهلة الجديدة لـ كهربا لسداد المبلغ بعدما تم إيقافه 6 أشهر بعد أكثر من مدة لدفع غرامه الزمالك أخر كان ينتهي يوم 3 أغسطس

وأمهلت الفيفا كهربا نحو 30 يوما بداية من اليوم 7 أغسطس لسداد الغرامه الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك وفي حال تخلف اللاعب أكثر من مرة عن دفع قيمة المبلغ سيتم إيفاقه بأي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر

ولعب كهربا مع النادي الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولة الموسم الماضي وسجل 13 هدف وصنع 5 لزملاءه مع العلم أنه تم إيقافه لمدة 6 أشهر خلال منافسات الموسم الحالي

وتوج كهربا بعدد من البطولات مع النادي الأهلي أخرها دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والدوري المصري المصري الممتاز.

أزمة الزمالك

علي الجانب الأخر يعاني نادي الزمالك كم عدة أزمات أخر استمرار المجلس الإدارة الحالي او رحيله حيث يعد الأمر مبهم بعد قرار مرتضي منصور بالابتعاد عن النادي.

وعلي مستوي الفريق الأول بنادي الزمالك فقد ودع البطولة العربية للأندية بعد التعادل أمام فريق النصر السعودي بنتيجة هدف لكل منهما وأحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة

وحقق الزمالك فوز وحيد أمام الاتحاد المنستيري وخسر أمام الشباب السعودي بهدف دون رد وتعادل مع النصر السعودي بهدف لكل منهما