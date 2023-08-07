انت الأن تتابع خبر أزمة في بديل علي معلول بالأهلي.. قرار صارم من كولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لضم عدد من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلي رأس احتياجاته بديل للاعب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول.ويعد مركز علي معلول الأهم حاليًا في النادي الأهلي لعدم وجود بديل حال غياب التونسي، وبالتالي فإن الحصول علي لاعب مميز مهم وضروري خلال الانتقالات الصيفية الحالية

وفي وقت سابق كان من المقرر أن يعود محمد شكري لاعب النادي الأهلي المعار ل سيراميكا كليوباترا ليكون بديل علي معلول خلال الفترة المقبلة بعد ظهوره بشكل مميز الفترة الماضية وتوج بكأس رابطة الأندية.

كولر يختار بديل علي معلول

ولكن قرار كولر بعودة اللاعب محمد شكري ليكون بديل علي معلول أمر غير مطروح من وجهة نظره ويرغب في ضم لاعب أخر يستطيع منافسه التونسي علي اللعب بشكل أساسي

حيث فضل كولر التعاقد مع محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز لمنافسه علي معلول في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي

علي الجانب الأخر قرر كولر رحيل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، والذي انضم الي فريق البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي في الانتقالات

ويخوض النادي الأهلي حاليا فترة انتقالات جيدة خصوصا بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب غريمه السابق الزمالك قادما من ميتلاند الدنماركي ب3 ملايين دولار

كما يسعي النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية حيث يعد مركز المهاجم الشغل الشاغل للإدارة حاليا وسط عدم قناعات كولر بـ محمد شريف وصلاح محسن

وأنضم علي معلول الي النادي الأهلي في عام 2016 قادما من نادي الصفاقسي التونسي وحقق عدد كبير من الألقاب منذ قدومه