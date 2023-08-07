انت الأن تتابع خبر محمود كهربا “باله رايق” بعد قرار فيفا الجديد بخصوص غرامة الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص محمود كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأول رد فعل له عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأخير بخصوص غرامة نادي الزمالك.وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد منحت محمود كهربا، مهلة لمدة شهرين جديدين، من أجل تسديد غرامة نادي الزمالك الموقعة على نجم هجوم الأهلي.

تعليق محمود كهربا على قرار فيفا الأخير

محمود كهربا نشر صورة على حسابه بموقع فس بوك وكتب :”راحة البال “.

كهربا سبق تغريمه مبلغ 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي الأبيض في 2019.

ومع منحه مهلة، أكدت لجنة الانضباط في “فيفا” على محمود كهربا بضرورة تسديدة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك .

إيقاف محمود كهربا

وكانت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد خفضت عقوبة إيقاف محمود كهربا محلياً إلى 6 مباريات بدلا من 12 مباراة مع تخفيض الغرامة المالية لنصف مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه.

اللاعب سيغيب عن فريقه في المباريات الست الأولى بمسابقة الدوري الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدوري، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالي تطبق في المسابقة التي ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات في المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.

ومنذ عودته من الإيقاف ويعد كهربا من العناصر الأساسية في تشكيلة مدرب الأهلي مارسيل كولر.

وساهم الفولت العالي في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، على حساب فريق الوداد المغربي، بعد أن سجل 6 أهداف في مشوار الفريق بالبطولة.