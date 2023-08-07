مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو
تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 1 مع أتلتيك بلباو الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الأحد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.
وعلى ملعب (أفيف) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، تقدم بلباو من خلال نيكو وليامز في الدقيقة 29، قبل أن يضطر الفريق الباسكي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ايتور باريديس في الدقيقة 67.
واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز الأوروغواياني الشاب فاكوندو بيليستري هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90.
ويستهل مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون يوم 14 أغسطس الجاري.
في المقابل، يبدأ أتلتيك بلباو مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، بلقاء من العيار الثقيل مع ضيفه ريال مدريد يوم السبت المقبل.
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