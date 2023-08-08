انت الأن تتابع خبر بحضور ولي العهد .. الصقور يتوج بكأس الملك عبد الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقد هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخب الوطني لكرة السلة بفوزه، الاثنين، ببطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة.

وقد فاز منتخب صقور الأردن بلقب كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المكسيكي في المباراة الختامية 86 مقابل 71، في المباراة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليُّ العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين والأميرة آية الفيصل، في مدينة الحسين للشباب

وحضر سمو ولي العهد والأميرة رجوة والأميرة آية بنت فيصل المباراة الختامية التي تجمع منتخب صقور الأردن مع نظيره المكسيكي، والتقط سموه عدد من الصور مع لاعبي المنتخب الوطنيّ عقب المباراة.

وتوَّجت سمو الأميرة آية بنت فيصل المنتخب الوطني بكأس البطولة والميداليات الذهبيّة، فيما حل المنتخب المكسيكي في المركز الثاني. وحل المنتخب الأنجولي في المركز الثالث بعد فوزه على البرتغال.