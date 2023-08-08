انت الأن تتابع خبر نيمار يطلب مغادرة باريس سان جيرمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، مفاجأةً كبيرة، تفيد بأنّ النجم البرازيلي نيمار، طلب من إدارة الفريق، الموافقة على مغادرته النادي، وذلك يوم الأحد، مباشرة بعد عودة فريق العاصمة الفرنسية باريس، من رحلته الآسيوية التي خاض خلالها مجموعة من المباريات الودية، استعدادًا للموسم الجديد.



ويبدو أنّ نيمار يأمل العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، رغم أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، أغلق الباب أمام عودته من جديد، لرغبته في الحفاظ على الأجواء الرائعة في غرفة تغيير الملابس، بغضِّ النظر عن إمكانيات اللاعب الفنية التي تثير إعجاب مدرب البلاوغرانا.