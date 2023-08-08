انت الأن تتابع خبر مرتضى منصور يحسم بقاء أوسوريو في الزمالك ويشن هجوم ناري على شيكابالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، جلسة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في منزله، للحديث حول مستقبل المدرب مع الفريق ومتطلباته الفنية في الموسم الجديد.في بداية حديثه مع المدرب أوسوريو، أكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك به أموال وأن النادي ليس مرتبط بشخصه.

كما أكد منصور أن السويسري كريسيتان جروس والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدربان السابقان في الزمالك ليس لديهم أي مستحقات عند النادي.

وسلط منصور الضوء مع المدرب الكولومبي على مشاكل الزمالك المالية والقضايا المرفوعة على النادي في “فيفا”، مؤكداً أن النادي ليس عليه مشاكل مالية وأن الأزمة المالية الحالية ستنتهي في خلال 3 أسابيع على الأكثر.

وكشف مرتضى عن مستحقات النادي المختلفة عند عدد من الجهات المختلفة، وذلك ليبرهن للمدرب الكولومبي أن النادي لا يعاني من أزمات مالية وأن المدرب سيحصل على راتبه بشكل عادي.

حسم مصير أوسوريو مع الزمالك

مرتضى منصور كشف للمدرب أوسوريو أنه سيبقي في قيادة الزمالك في الموسم المقبل والموسم الذي بعده.

وأشاد منصور بالمستوى الذي قدمه فريق الزمالك في البطولة العربية للأندية تحت قيادة أوسوريو.

ونفى أوسوريو أن يكون قد صرح لأحد الإعلاميين أنه سيرحل عن الزمالك في حال عدم تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق.

مرتضى يهاجم شيكابالا

وشن مرتضى منصور هجوم قوي على محمود شيكابالا قائد الفريق، قائلاًُ له أذهب لممدوح عباس من أجل رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وقال منصور أن شيكابالا قاد تمرد في الفريق من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة للاعبين ولم يطاوعه الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

وأكد منصور أن نجله أمير قد حسم 3 صفقات جديدة للفريق وسيتم الإعلان عنهم فور رفع المنع من القيد.