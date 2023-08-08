انت الأن تتابع خبر إعلامي يكشف موعد إعلان صفقة مهاجم الأهلي الجديد وموقف القندوسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامج بوكس تو بوكس في قناة etc، عن موقف صفقة مهاجم الأهلي الجديد وموعد الإعلان عن تلك الصفقة.شبانة أكد أن لديه معلومة أن الأهلي أتم الاتفاق مع المهاجم الجديد، لكن تم تأجيل الإعلان عن الصفقة لحين الانتهاء من تحديد موقف الجزائري أحمد القنودسي.

صفقة مهاجم الأهلي الجديد

المهاجم الجديد سيكون مكان أحمد القندوسي في القائمة الحمراء، لأن مارسيل كولر متمسك ببقاء أليو ديانج ، علي معلول وبيرسي تاو ولا يمانع في رحيل اللاعب الجزائري على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأوضح شبانة أن الأهلي يضم 5 لاعبين أجانب حاليا، ويحتاج لخروج أحمد القندوسي من أجل قيد المهاجم الأجنبي الجديد، ولذلك سيتم تأجيل الإعلان عن أي شيء يخص صفقة رأس الحربة لحين اعارة اللاعب الجزائري لمدة موسم واحد.

وفي نفس السياق، قال الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي، عبر قناته في موقع “يوتيوب”، أن عرض الأهلي طرابلس الليبي لضم القدنوسي لم يكن جاد وأن اللاعب يملك عروض من الدوري الجزائري.

اللاعب الجزائري يريد الرحيل لنادي سواء في الدوري المصري أو الجزائري، لكن بشرط الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في النادي الأهلي.

من جهة أخرى، كان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف عن توقف المفاوضات بين الأهلي والمهاجم البرازيلي جيستافو سيلفا بسبب مماطلة ناديه الكوري الجنوبي.

شوبير كشف أن في حال عدم حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد ، سيكون الأقرب أن يكون صلاح محسن هو البديل في خط هجوم الأهلي بالموسم الجديد

وكان الأهلي قد ضم الثنائي رضا سليم وإمام عاشور في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الفريق الأحمر لضم مهاجم أجنبي بناء على طلب مارسيل كولر، خاصة وأن الفريق مقبل على بطولات قوية.