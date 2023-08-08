انت الأن تتابع خبر اغتنم الفرصة.. عروض ماركت هايبر لولو السعودية حتى 15 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن هايبر لولو بالسعودية عن عروض ماركت هايبر لولو علي كافة المنتجات ، وذلك بعد موجة زيادة الأسعار التي ضربت البلاد علي خلفية أزمة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.وتقدم عروض ماركت هايبر لولو خصومات علي كافة الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وكافة المنتجات الأخري لإرضاء عملاءه وتوفير كافة مستلزماته.

عروض ماركت هايبر لولو

حيث يتواجد في الخصومات الحصرية موبايل search سامسونج جلاكسي A1 بسعر549.00 في عروض ماركت هايبر لولو بدلا من 625.00

كما يتواجد في عروض ماركت هايبر لولو موبايل search سامسونج A23 بسعر 775.00 بدلا من 1.049 ريال سعودي

أما العروض الطازجة في عروض ماركت هايبر لولو فيوجد تمر برحي 1 كجم بسعر 12.00 ريال والجبن فريكو 250 كجم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 21.25 ريال

وخسم 50% علي ماكينات تشذيب ليكون سعرها 64.00 ريال بدلا من 129.00 ريال

شملت عروض ماركت هايبر لولو الأجهزة اللوحية المختلفه بخصم 27 % علي أيكون ليصل السعر لـ 159 .00 ريال بدلا من 219.00 ريال

وجاء عروض ماركت هايبر لولو بخصم علي الساعات الذكية مثل ايكون سمارت واتش التي وصل سعرها الي 99.0ريال يدلا من 189.00 ريال

وخصم 25% علي ساعة ليندز واتش والايربودز ليكون سعرها داخل عروض ماركت هايبر لولو 149.00 بدلا من 199.00

وقدمت عروض ماركت هايبر لولو خصم بنسبة 50 % علي الشاشات فوصل سعر سكاي وورث الذكي 75 بوصه الي 2.799.00 ريال دلا من 6.999.00 ريال.

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وخصم علي ايكون تلفيزيون ليد 32 بوصة ليصل سعره داخل عروض ماركت هايبر لولو الي 299.00 ريال بدلا من 699.00 ريال بخصم وصل لـ 57 %

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