موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية .. ترددات القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استعداداه مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري لموقعة الشرطة العراقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، أو التي تعرف باسم البطولة العربية.

النصر والشرطة العراقي:

ويلعب النصر والشرطة العراقي في الدور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك بعد تمكن العالمي من الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد يوم السبت الماضي على الرجاء المغربي عن طريق كلا من من النجم البرتغالي و كريستيانو رونالدو في الدقيقة التاسعة عشر من بداية الشوط الأول، ثم سجل سلطان الغنام ثاني الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين من نفس الشوط، وأحزر سيكو فوفانا الهدف الثالثة في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر المباراة، وسجل عبد الله مادو مدافع العالمي هدف الرجاء المغربي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الدقيقة الحادية والأربعين من عمر المباراة، بينما وصل الشرطة العراقي إلي هذا الدور بعد الفوز برباعية على السد القطري.

موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية:

تقام المباراة غداً الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العرافي :

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية وهي قنوات SSC وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي :

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3