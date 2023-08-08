صافرة مصرية تدير مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية للأندية

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رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بصافرة مصرية حيث كشفت تقارير أن الحكم المصري أمين عمر هو من سيدير طاقم تحكيم المباراة.صحيفة “الرياضية” السعودية، أفادت في خبر لها، أنه تم تحديد حكم ديربي الرياض، في مباراة الهلال والشباب، حيث سيتولى إدارة المباراة الحكم المصري أمين عمر.

وكان الهلال قد وصل للدور نصف النهائي، بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف على حساب مواطنه الاتحاد، ومن قبلها الصعود لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية.

بينما الشباب صعد لنصف النهائي، بعد تجاوز الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح في مباراة الدور ربع النهائي، ومن قبلها الصعود كمتصدر المجموعة الثالثة.

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية للأندية

المباراة المرتقبة بين فريقي العاصمة السعودية، ستقام مساء الأربعاء 9 أغسطس وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب في البطولة العربية

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD ، الناقل الحصري للبطولة العربية للأندية.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب

قبل المواجهة في نصف نهائي البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان للأندين”، تقابل الفريقين من قبل في 40 لقاءً في مختلف البطولات , حيث تغلب الهلال في 21 مباراة مقابل سبع انتصارات للشباب وتعادلا في 12 مواجهة.

أخر مباراة بين الفريقين كانت في الدور الثاني للدوري السعودي وانتهي لصالح فريق الشباب بثلاثية نظيفة.

رابط حجز تذاكر الهلال والشباب في البطولة العربية للأندية

تذاكر اللقاء متاحة عبر الرابط التالي ( من هنا).

أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية للأندية

ذوي الهمم : بلا مقابل

A1 :

25.00 ريال

B1 :

25.00 ريال

A2 :

50.00 ريال

B2 :

50.00 ريال

PREMIUM 2 :

100.00 ريال

GOLD 1 :

550.00 ريال

GOLD 2 :

550.00 ريال