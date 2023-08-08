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رياض - احمد صلاح - يرقب جمهور العميد السعودي في كافة أرجاء المملكة وخارجها مباراة الهلال القادمة في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة لها أمام الشباب السعودي.

مباراة الهلال السعودي القادمة في البطولة العربية 2023:

ويختتم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الهلال السعودي استعداداته اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري، للمباراة القادمة في البطولة العربية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على اتحاد جدة يوم السبت الماضي، في ربع نهائي البطولة، ليلتقي الشباب الذي صعد إلي دور النصف نهائي من البطولة بعد الفوز على الوحدة الإماراتي براكلات الجزاء بنتيجة 5-4.

موعد مباراة الهلال القادمة في البطولة العربية 2023:

تقام مباراة الهلال القادمة أمام الشباب غداً الأربعاء ، الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري على ملعب استاد الملك فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة :

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية وهي قنوات SSC وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب :

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

حكم مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية 2023:

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكم مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية 2023، حيث جري إسناد المهمة إلي الحكم المصري أمين عمر، على أن يتم كشف باقي الطاقم التحكيمي خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط حجز تذاكر الهلال والشباب:

1- الدخول إلي موقع منصة التذاكر الرسمي عن طريق الضغط هنا.

2- اختيار مباراة الهلال والشباب.

3- النقر على أيقونة احجز الآن.

4- القيام بعملية تسجي دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

5- تحديد أماكن المقاعد وعدد التذاكر وفئة التذكرة.

6- اختيار وسيلة الدفع المناسبة